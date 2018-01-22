السعودية تكشف موعد إعلان ضوابط تأشيرتها السياحية

أكدت الرياض أن التفاصيل المتعلقة بالتأشيرة السياحية ستعلن نهاية الربع الأول من العام المالي الحالي، مشيرة إلى أن ما ينشر من تفاصيل تتعلق بجنسيات محددة هي أخبار غير دقيقة.

وأوضحت الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني السعودية في بيان نشرته اليوم الاثنين على موقعها، أن الاستعدادات لإطلاق التأشيرة السياحية مستمرة بتنسيق كامل مع وزارتي الداخلية والخارجية لإقرار الضوابط، التي ستصدر على ضوئها لائحة التأشيرات السياحية.

وأضافت أن كافة التفاصيل المتعلقة بالتأشيرات السياحية ستنشر بحلول نهاية الربع الأول من العام الحالي 2018 في الصحيفة الرسمية لتكون محل التنفيذ، وذلك بعد اعتمادها من مجلس إدارة الهيئة.

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وأشارت إلى أنها تستكمل مع شركائها استطلاع الرؤى النهائية، والتأكد من جاهزية كل الأطراف المعنية، وتطوير الحزم التسويقية.

وأضافت أنه في المرحلة الأولى ستتاح التأشيرة الإلكترونية للمجموعات السياحية فقط من خلال منظمي الرحلات السياحية.

وتسعى المملكة في إطار خطة التحول الاقتصادي "رؤية 2030" إلى تنويع مصادر الدخل والابتعاد عن النفط وتعزيز إيرادات القطاع السياحي.

المصدر: "الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني"

فريد غايرلي