بعد انتحار 7 خادمات الفلبين تستدعي السفير الكويتي

استدعت الفلبين السفير الكويتي لديها مساعد الذويخ لاستبيان صحة الأنباء التي تتحدث عن انتحار خادمات فلبينيات في الكويت، الأمر الذي حمل مانيلا على حظر سفر عاملاتها إلى الكويت.

ونقلت صحيفة "الجريدة" الكويتية عن مصادرها أن السلطات الفلبينية بحثت مع الذويخ المسألة دون توضيحات إضافية.

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كما كشفت مصادر دبلوماسية رفيعة المستوى لصحيفة "القبس" أن الكويت ستبحث مع السفير الفلبيني قرار تعليق مانيلا إرسال عمالتها إلى الكويت.

وعوّلت هذه المصادر على إمكانية حل قضية الخادمات عن طريق "المفاوضات وتبرير الأسباب وتقديم الحلول المناسبة".

وذكر مصدر أمني كويتي مطلع، أن أبناء الجالية الفلبينية يحتلون المرتبة الثالثة بين الوافدين المقيمين في البلاد بـ247 ألف مقيم، مشيرا إلى أن الكويت لديها من القوانين التي تحفظ حقوق العمالة وتنظم علاقتها بأصحاب العمل وتمنع تعرضها لأي اعتداءات أو إساءات.

يشار إلى أن الفلبين كانت قد حظرت إرسال العاملات إلى الكويت بسبب "انتهاكات بحق عاملات الخدمة المنزلية"، أدت إلى انتحار 7 منهن في الأشهر القليلة الماضية حسب الرئيس الفلبيني رودريغو دوتيرتي، الأمر الذي أثار دهشة الكويت.

المصدر: وكالات

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