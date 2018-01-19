أوكرانيا.. اكتشاف منجم ذهب واعد

أعلنت السلطات الأوكرانية اليوم الجمعة عن اكتشاف منجم للذهب غربي البلاد في منطقة "ما وراء الكاربات"، المحاذية لحدود أوكرانيا مع رومانيا وسلوفاكيا والمجر (هنغاريا).

وذكرت السلطات أن احتياطيات المنجم تقدر بنحو 2.5 طن من المعدن النفيس. وبذلك اعتبر الخبراء أن "ما وراء الكاربات" تعد منطقة واعدة للبحث عن الذهب.

وجاء في بيان للمؤسسة العامة للجيولوجيا والثروة المعدنية: "هذا الاكتشاف يؤكد جدوى استمرار عمليات التنقيب الجيولوجي في المنطقة، التي تسعى لجذب الاستثمارات".

واستبعد الخبراء والمحللون الاقتصاديون أن يجذب هذا الاكتشاف المستثمرين الأجانب، في الوقت الذي تفتقر فيه أوكرانيا للموارد المالية لاستثمار حقل الذهب هذا.

المصدر: "غازيتا. رو"

فريد غايرلي