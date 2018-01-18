شاهد.. الصورة الأولى لمحافظ المنوفية بعد القبض عليه
youm7
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تداول نشطاء موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" صورة هشام عبدالباسط محافظ المنوفية المصري، أثناء تواجده بمقر نيابة أمن الدولة العليا بعد القبض عليه.
وكانت الرقابة الإدارية في مصر، قد ألقت القبض على محافظ المنوفية، بمدينة السادات، بسبب واقعة تخصيص قطعة أرض لأحد رجال الأعمال، وقالت مصادر، إنه تم رصد القضية من جانب الرقابة الإدارية، وتسجيل المكالمات الهاتفية التي تمت بين المحافظ واثنين من رجال الأعمال إلى أن تم القبض عليهم يوم الأحد الماضي.
المصدر: "مواقع مصرية"
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