محصول الحبوب الروسي يحقق رقما قياسيا

أعلن وزير الزراعة الروسي، ألكسندر تكاتشيوف، اليوم الأربعاء، أن بلاده حصدت 134 مليون طن من الحبوب عام 2017، مسجلة بذلك رقما قياسيا.

وقال الوزير في كلمة له أمام مجلس الاتحاد الروسي ضمن "الساعة الحكومية": "حقق محصول الحبوب رقما قياسيا بوصوله إلى 134 مليون طن العام الماضي، الأمر الذي يسمح بتصدير ما بين 45-47 مليون طن من الحبوب".

وأكد تكاتشيوف، على أنه منذ بداية الموسم تم تصدير 28 مليون طن من الحبوب، أي أكثر بنسبة 35% من العام الماضي (21 مليون طن)".

وأضاف: "تصدير القمح نما بنسبة الثلث أي حتى 22 مليون طن، لذلك سنعمل بقوة على تعزيز وضع أكبر مصدر للقمح في العالم".

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وبحسب الوزير الروسي، "أظهرت نتائج العام، نمو صادرات المنتجات الزراعية بنسبة 15% ليصل إلى 20 مليار دولار".

وحققت روسيا في العام 2016، رقما قياسيا بمحصول الحبوب خلال مجمل حقبة ما بعد الاتحاد السوفيتي، حيث وصل الإنتاج إلى 120.7 مليون طن، بما في ذلك 73.3 مليون طن من القمح، كما سجلت رقما قياسيا من حيث حجم صادرات الحبوب في الفترة من 1 يوليو 2016 إلى 30 يونيو 2017 –(ما يصل إلى 35.474 مليون طن)، بما في ذلك و 27.075 مليون طن من القمح.

وخلال 2017 تربعت مصر على عرش مستوردي القمح الروسي تلتها تركيا ثم بنغلاديش والسعودية وإيران وإندونيسيا وأذربيجان ولبنان والسودان ونيجيريا.

المصدر: وكالات

ناديجدا أنيوتينا