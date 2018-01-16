"روس آتوم" تتطلع لحقيبة طلبات بأكثر من 130 مليار دولار

أعلن أليكسي ليخاتشيوف المدير العام لشركة "روس آتوم" الروسية للطاقة الذرية أن شركته تتطلع العام الجاري لحقيبة طلبات خارجية لعشر سنوات بأكثر من 130 مليار دولار.

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"روس آتوم" منشغلة في تشييد المحطات الكهرذرية في مختلف بلدان العالم بينها مصر، إذ وقعت معها في نوفمبر 2015 اتفاقية لتشييد وتشغيل أول محطة كهرذرية في مصر بأربعة مفاعلات من نوع آي آر 1200 في منطقة الضبعة على ساحل البحر المتوسط غربي البلاد.

كما تشيد "روس آتوم" المحطات الكهرذرية في بيلاروس، وتركيا، وإيران، والهند، والسودان، وهنغاريا، وبنغلادش، والصين، وفنلندا، فيما المباحثات مستمرة مع الرياض لمشروع كهرذري سوف يكون الأول من نوعه كذلك في السعودية.

المصدر: نوفوستي

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