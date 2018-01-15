فرنسيون يطالبون روسيا بسداد ديون القيصر

ناشد زهاء 400 ألف مواطن فرنسي الجمعية الفدرالية الدولية للقروض الروسية، تسديد ديون روسيا المجدولة سنة 1918 بموجب مرسوم أصدره فلاديمير لينين زعيم الثورة البلشفية.

وأفادت إذاعة فرنسا الدولية " RFI" بأن المواطنين يطالبون باستعادة 15 مليار فرنك، أي ما يساوي اليوم 53 مليار يورو، استثمرت في النصف الثاني من القرن التاسع عشر في السكك الحديدية الروسية ولم يتم سدادها، الأمر الذي أدى إلى "إلغاء مئات الآلاف من السندات الروسية".

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وأضافت الإذاعة الفرنسية، أنه "ما من أمل في تسديد روسيا تلك الديون اليوم، لاسيما وأن موسكو قد وقعت مع باريس سنة 1997 اتفاق جدولة ديون الإمبراطورية الروسية، ودفع الجانب الروسي بموجبه نحو 330 مليون يورو للفرنسيين.

وتعليقا على مطالب أحفاد الدائنين الفرنسيين، قال أريك سانيتاس رئيس الجمعية الفدرالية الدولية للقروض، إن حاملي السندات الروسية القديمة لا يعتبرون القضية قد طويت، لأن "روسيا لم تعلن إفلاسها" و"لا يوجد قانون يتيح التنازل عن الدين بالتقادم".

يذكر أن روسيا كانت قد سددت سنة 2017 آخر دفعة من الديون التي ترتبت على الاتحاد السوفيتي، وحوّلت للبوسنة والهرسك 125.2 مليون دولار.

المصدر: وكالات

ناديجدا أنيوتينا