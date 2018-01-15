لافروف: الولايات المتحدة لن تصمد أمام منافستنا الشريفة

أكد وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، اليوم الاثنين، أن الولايات المتحدة لن تصمد أمام روسيا في منافستها الشريفة بقطاع الغاز.

وقال لافروف: "يظهر خوف الولايات المتحدة جليا من المنافسة العادلة معنا، وها هي الإجراءات الأمريكية شاهد على ذلك، إنهم غير قادرين على المنافسة الشريفة، لذلك يتجهون إلى المنافسة غير المشروعة والضغط السياسي، من أجل إجبار دول الاتحاد الأوروبي على شراء غازها الأغلى تكلفة، وبناء المرافق التي تصب في مصلحتها، بالنهاية هذا اختيار الدول الأوروبية، أما نحن فننطلق من حقيقة أن على الاتحاد الأوروبي فهم مصالحه الاقتصادية الخاصة، وإذا كانوا مستعدين لإنفاق مبالغ أكثر في سبيل الحصول على الغاز، هذا قرارهم".

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واستشهد لافروف ببعض الضغوط التي تمارسها أمريكا على بلاده مضيفا: :"خذوا مثالا على ذلك ما تتبعه واشنطن من سياسة تجاه وسائل الإعلام، كشبكة RT الروسية ووكالة سبوتنيك في الولايات المتحدة، وفي فرنسا، إذ طردوا صحفيينا، وأغلقوا مكاتب قنواتنا في مولدوفا، وأوكرانيا، ولاتفيا، وغيرها من الدول".

وقررت وزارة العدل الأمريكية إلزام شركة تخدم قناةRT America في الولايات المتحدة بتسجيل نفسها وفقا لقانون تسجيل العملاء الأجانب.

وعلقت مارغاريتا سيمونيان، رئيسة تحرير شبكة RT، في وقت سابق على القرار، بأنه سيجعل عمل القناة أمرا مستحيلا في الولايات المتحدة.

وفرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على روسيا تيمنا بالولايات المتحدة حليفته، وفق مزاعم تدخل موسكو بالأزمة الأوكرانية واستعادتها لشبه جزيرة القرم بعد استفتاء شعبي.

وتوفر روسيا نحو ثلث احتياجات السوق الأوروبية، من الغاز الذي يتميز بتنافسيته العالية، حيث بمقدور الشركات الروسية خفض الأسعار بسهولة إلى مستوى يجعل شحن الغاز الطبيعي المسال من الولايات المتحدة عملية غير مربحة.

المصدر: وكالات روسية

ناديجدا أنيوتينا





