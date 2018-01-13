"بن لادن": بعض المساهمين قد يتنازلون عن حصص للحكومة السعودية

قالت مجموعة "بن لادن" السعودية اليوم السبت إن بعض مساهميها قد يتنازلون عن حصص في المجموعة للحكومة في إطار تسوية مالية مع السلطات.

وذكرت مجموعة التشييد العملاقة في بيان أرسلته إلى "رويترز" بالبريد الإلكتروني: "‎تؤكد شركة مجموعة بن لادن أنها مستمرة كشركة خاصة يملكها شركاؤها. كما تؤكد أنها مستمرة في أعمالها مع الحكومة، والتي تشكل أغلب أعمالها، بما في ذلك الأعمال في مشاريع الحرمين الشريفين والتي بدأ بعضها من عدة أشهر لإعادة تأهيل بئر زمزم ومجدول انتهاؤه قبل شهر رمضان 1439".

إقرأ المزيد

وأضاف البيان "بحسب المعلومات المتوفرة لإدارة الشركة فإن بعض الشركاء قد يتنازلون عن حصص في الشركة لصالح الحكومة مقابل استحقاقات قائمة".

وكانت وكالة "رويترز" قد نقلت عن مصادر الخميس الماضي أن الحكومة السعودية تتولى إدارة "مجموعة بن لادن" وتناقش انتقال أصول من الشركة العملاقة إلى الدولة، وذلك بعد أن تم وضع رئيس مجلس إدارة "مجموعة بن لادن" وأفراد آخرين من عائلة بن لادن قيد الاحتجاز.

المصدر: "رويترز"

فريد غايرلي