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اتفاقات بقيمة 6 مليارات دولار بين إيران وإيطاليا

مال وأعمال

اتفاقات بقيمة 6 مليارات دولار بين إيران وإيطاليا
Reuters
اتفاقات بقيمة 6 مليارات دولار بين إيران وإيطاليا
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قالت وزارة الاقتصاد الإيطالية اليوم الخميس إن إيطاليا وإيران وقعتا اتفاق ائتمان مبدئي لتمويل استثمارات تصل قيمتها إلى خمسة مليارات يورو (6.02 مليار دولار) في إيران.

وأضافت الوزارة في بيان أن الاتفاق وقع بين مؤسستين ماليتين إيرانيتين، بنك الصناعة والمناجم وبنك الشرق الأوسط، ومجموعة "إنفيطاليا" القابضة، وهي ذراع الاستثمار الإيطالية المملوكة للدولة.

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وستستخدم الأموال لمشاريع تنفذها بشكل مشترك شركات إيطالية وإيرانية في قطاعات تشمل البنية التحتية والتشييد والنفط والغاز والطاقة الكهربائية والكيماويات والبتروكيماويات والصناعات المعدنية.

وأضاف البيان أن الحكومة الإيرانية ستقدم ضمانة سيادية بقيمة العقود المبرمة.

(الدولار= 0.8310 يورو)

المصدر: "رويترز"

فريد غايرلي

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