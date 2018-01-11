روسيا تزيد وتيرة شراء العملات الأجنبية في السوق المحلية

تواصل روسيا توجيه إيراداتها الإضافية من مبيعات النفط والغاز لشراء عملات أجنبية من السوق المحلية حيث خصصت في الفترة ما بين 15 يناير/كانون الثاني و6 فبراير/شباط نحو 257.1 مليار روبل.

وتعتزم وزارة المالية الروسية خلال الفترة المذكورة شراء عملات بشكل يومي بقيمة 15.1 مليار روبل. وكانت المالية الروسية قد بدأت في فبراير/شباط 2017 بشراء عملات أجنبية من السوق المحلية، في خطوة تهدف للحد من اعتماد سعر صرف العملة الوطنية على تقلبات أسعار النفط.

وتقوم المالية الروسية في إطار هذه المناورة بتوجيه الفائض من أسعار النفط لشراء العملات الصعبة من السوق المحلية، وادخارها تحسبا لأي تقلبات في سوق النفط أو أسواق العملات.

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وفائض الأسعار هو الفرق بين سعر مبيع برميل النفط الروسي في السوق العالمية، وسعره المعتمد في الميزانية الروسية. وفي الميزانية التي أقرتها الحكومة الروسية للأعوام 2017 و2018 و2019، اعتمد سعر برميل النفط للعام 2017 عند 40 دولارا للبرميل، على أن يتم رفع سعر البرميل بشكل سنوي بنسبة 2% انطلاقا من 2018.

وتنتظر روسيا في يناير/كانون الثاني الجاري إيرادات إضافية بفضل ارتفاع أسعار النفط والغاز تقدر بـ 257.1 مليار روبل، وكانت وزارة المالية الروسية قد خصصت العام الماضي 624 مليار روبل من فائض أسعار النفط لشراء عملات أجنبية.

(الدولار = 57 روبلا بتاريخ 11 يناير/كانون الثاني)

المصدر: "نوفوستي"

فريد غايرلي