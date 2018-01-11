ولاية نيويورك تثور على كبريات شركات النفط

رفعت سلطات مدينة نيويورك دعوى قضائية ضد عدد من شركات الطاقة العالمية، من بينها "بي بي" (بريتيش بتروليوم) البريطانية، بحجة أن أنشطة هذه الشركات تساهم في تغير المناخ.

وقال مسؤولو المدينة إن "نيويورك" تقاضي "بي بي" و"شيفرون" و"كونوكو فيليبس" و"إكسون موبيل" و"رويال داتش شل" بسبب كونها أكبر المتسببات في التغيرات المناخية.

وذكرت الدعوى أن هذه الشركات مسؤولة بشكل جماعي عن طريق إنتاجها وتسويقها وبيعها لموارد الطاقة في التسبب بأكثر من 11% من جميع انبعاثات الكربون والميثان من المصادر الصناعية، التي تراكمت في الغلاف الجوي منذ الثورة الصناعية.

ويرى القائمون على الدعوى أن الشركة التي تصنع منتجا يتسبب بضرر شديد يجب أن تتحمل تكاليف التخلص من تبعات هذا الضرر.

وقبل نيويورك أقامت مدن أخرى في الولاية الواقعة على الساحل الشرقي للولايات المتحدة، دعاوى قضائية ضد صناعة النفط لما لها من أثر بيئي سلبي، ومن بين هذه المدن سان فرانسيسكو، وأوكلاند، وسان ماتيو، وإمبريال بيتش، ومارين.

المصدر: "فيستي"

فريد غايرلي