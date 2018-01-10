أول خطوة فعلية بعد الإعلان عن استئناف رحلات الطيران بين روسيا ومصر

تستأنف روسيا ومصر مطلع الشهر القادم رحلات الطيران بينهما بعد انقطاع دام سنتين وفي هذا الإطار أدرج مطاران في موسكو أولى الرحلات، التي ستنقل المسافرين ابتداءا من الـ1 من فبراير/شباط.

وفي المرحلة الأولى ستنفذ الناقلتان الوطنيتان "إيروفلوت" و"مصر للطيران" رحلات الطيران بين عاصمتي البلدين بمعدل 6 رحلات أسبوعيا، حيث ستسيير كل ناقلة 3 رحلات في الأسبوع الواحد.

ويظهر من جدول رحلات مطار "شيريميتييفو" أن رحلات الطيران بين موسكو والقاهرة تحمل رمز "MS 730" و"MS 729".

ووقعت روسيا ومصر في الـ15 ديسمبر/كانون الأول بموسكو على بروتوكول لاستئناف الرحلات الجوية بين البلدين، بحضور وزير الطيران المدني المصري، شريف فتحي، ووزير النقل الروسي، مكسيم سوكولوف.

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وستستأنف الرحلات أولا إلى مطار القاهرة الدولي، ومن ثم تعود تدريجيا إلى مطارات المنتجعات السياحية مثل شرم الشيخ، والغردقة، على شاطئ البحر الأحمر.

وكانت روسيا قد علقت رحلات الطيران إلى مصر في نوفمبر/تشرين الثاني 2015 بعد تحطم طائرة ركاب روسية تابعة لشركة طيران كوغاليمافيا في سيناء بفعل عمل إرهابي ومقتل 217 سائحا روسيا و7 من أفراد الطاقم كانوا على متنها.

المصدر: وكالات

فريد غايرلي