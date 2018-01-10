الروبل يلحق بالنفط ويصعد إلى مستويات قياسية

ارتفع سعر صرف الروبل الروسي مقابل الدولار اليوم الأربعاء، مدعوما بصعود أسعار النفط إلى مستويات قياسية في نحو نصف عام.

وبحلول الساعة 11:21 بتوقيت موسكو (08:21 بتوقيت غرينيتش)، تراجع سعر صرف الدولار مقابل العملة الروسية بمقدار 10 كوبيكات (الروبل = 100 كوبيك) إلى 56.89 روبل، مخترقا بذلك حاجز الـ 57 روبلا للمرة الأولى منذ منتصف عام 2017.

فيما، انخفضت العملة الموحدة لمنطقة اليورو أمام الروبل إلى 67.98 روبل، وفقا لبيانات بورصة موسكو.

Bloomberg

وفي أسواق النفط، ارتفعت أسعار الذهب الأسود لأعلى مستوياتها منذ عام 2014 خلال تعاملات اليوم، حيث صعدت العقود الآجلة للخام الأمريكي بمقدار 57 سنتا إلى 63.53 دولار للبرميل، بعدما سجل الخام في وقت سابق أعلى مستوياته منذ ديسمبر/كانون الأول 2014 عند 63.53 دولار.

كذلك، زادت العقود الآجلة لخام "برنت" بمقدار 39 سنتا إلى 69.21 دولار للبرميل، بعدما لامست مساء أمس عقود الخام العالمي مستوى 69.29 دولار وهو الأعلى منذ مايو/أيار 2015.

Bloomberg

المصدر: وكالات

فريد غايرلي