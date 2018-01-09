ترامب سيحضر منتدى دافوس الاقتصادي

أعلن البيت الأبيض، أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، ينوي الترويج لسياسته الداخلية أمام منتدى دافوس الاقتصادي الذي سيعقد بين 22 و 26 كانون يناير الجاري في سويسرا.

ونقلت وكالة "رويترز" عن سارة ساندرز، المتحدثة باسم البيت الأبيض، قولها في تصريحات: "الرئيس يرحب بفرصة تقديم برنامجه أمريكا أولا إلى القادة في جميع أنحاء العالم".

وأضافت: "يتوق الرئيس خلال المنتدى الاقتصادي العالمي إلى الترويج لسياساته الهادفة إلى تعزيز الشركات والصناعات والعمال الأمريكيين".

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وتجنب عدة رؤساء أمريكيين، حضور المنتدى السنوي الراقي خشية أن يبدوا غير ملمّين بشكل كاف بموضوعات الاقتصاد المطروحة في المنتدى الذي يحضره حكام وزعماء الكثير من الدول.

وكان بيل كلينتون آخر رئيس أمريكي يحضر جلسات المنتدى في عام 2000.

لكن ترامب، قطب العقارات الذي أصبح رئيسا مطلع العام الفائت، لم يمتنع عن حضور مناسبات للأثرياء والمشاهير.

المصدر: رويترز

إياد قاسم