نحو ملياري دولار.. قيمة صادرات تركيا من البندق في 2017

بلغت صادرات تركيا من البندق، العام الماضي، نحو 270 ألف طن، مسجلة إيرادات بقيمة 1.867 مليار دولار، بحسب بيانات رسمية.

وأظهرت بيانات "اتحاد مصدري البندق ومشتقاته في البحر الأسود" بتركيا، أن البلاد صدرت البندق لـ 112 دولة في 2017. وأوضحت أن ألمانيا وإيطاليا وفرنسا، جاءت في مقدمة البلدان المستوردة.

وأضافت أن ألمانيا تصدرت القائمة، حيث استوردت 63.542 ألف طن بقيمة 438 مليون دولار، فيما، جاءت إيطاليا في المرتبة الثانية بـ 54.434 ألف طن، بقيمة 364.6 مليون دولار، تلتها فرنسا، بـ 22.859 ألف طن بقيمة 159 مليون دولار.

ومن بين البلدان، التي صدرت تركيا إليها البندق، إلى جانب الدول الأوروبية، الولايات المتحدة، وفلسطين، وجنوب إفريقيا، واليمن، والسلفادور، وموريشيوس، وفيجي، والصين.

المصدر: "الأناضول"

فريد غايرلي