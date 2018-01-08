مصر تزيد إنتاجها من الغاز بتشغيل بئر جديدة

دخلت بئر جديدة من حقل النفط والغاز "بدر 3" في الصحراء الغربية المصرية مرحلة الإنتاج، ما سيرفد الاقتصاد المصري بإيرادات جديدة ويساهم في تلبية الطلب المحلي من موارد الطاقة.

وقال أنطون أرتس، مدير حقول "بدر 3"، التابعة لشركة بدر الدين للبترول، الشريك المصري لشركة "رويال داتش شل" الهولندية، إن بئر "BTE2" الجديد في الصحراء الغربية دخل مرحلة الإنتاج، بمعدل إنتاج 25 مليون قدم مكعب من الغاز يوميا، تصل إلى 50 مليون بعد انتهاء حفر البئر"BTE1".

وأضاف "أنطون"، في تصريحاته لـ"بوابة الأهرام" المصرية، إن "بدر 3" من المناطق الجيدة، التي تحظى بثقة كبيرة من قبل "شل"، لافتا إلى أن ذلك دفعنا إلى مد التعاقد حتى 2040 بدلا من 2020.

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وبحسب "أنطون"، فإن المرحلة القادمة ستشهد تنمية الآبار، بجانب دخول آبار جديدة خريطة الإنتاج، مؤكدا أن إنتاج "بدر 3" وصل لـ245 مليون قدم مكعب غاز.

وستنطلق في 25 فبراير/شباط، أعمال المسح السيزمي الجديد بمنطقة الامتياز في الصحراء الغربية، بهدف زيادة القدرة الإنتاجية للمشروع، سواء من الغاز الطبيعي أو الزيت.

المصدر: "الأهرام"