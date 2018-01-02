إيران تحاول إيجاد مخرج اقتصادي للأزمة

دعا رئيس اللجنة الاقتصادية في مجلس الشورى الإيراني، محمد رضا بورابراهيمي، المجلس والحكومة لإيجاد حلول للمشاكل الاقتصادية وتحسين معيشة الشعب عبر تنفيذ خطط قصيرة ومتوسطة الأمد.

وقال محمد رضا بورابراهیمي النائب عن أهالي کرمان /جنوب شرق إيران/ في تصريح أدلى به لمراسل وكالة "فارس" المحلية:" ينبغي الاستجابة من قبل المجلس والحكومة للمطالب الشرعية للشعب حول الوضع الاقتصادي والتي تبرز من خلال التحشدات". محذرا من مغبة عدم الاستجابة لمطالب الشعب التي تطرح وفق القوانين المتبعة مما يسفر عن استغلالها من قبل مناوئي النظام.

إقرأ المزيد

وطالب البرلماني الشعب بطرح مطالبه الاقتصادية عبر الاجتماعات والتجمعات القانونية والتي تحوز على آلية قانونية محددة وهو ما يدعم اهتمام المسؤولين في تركيزهم على معالجة المشاكل.

واعتبر أن الأحداث الأخيرة تجاوزت مستوى المطالب الاقتصادية وتحولت إلى ممارسات أسفرت عن تهميش هذه المطالب.

وكانت صحيفة "الغارديان" البريطانية، عزت اندلاع الاحتجاجات في إيران إلى الأوضاع الاقتصادية السيئة، وتأثيرها على المواطن والظروف المعيشية.

المصدر:وكالة فارس

ناديجدا أنيوتينا