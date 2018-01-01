السعودية تبدأ تطبيق الأسعار الجديدة للبنزين

بدأت وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية السعودية، اليوم الاثنين، تطبيق أسعار المشتقات النفطية المحلية الجديدة.

وقالت الوزارة، في بيان حول خطة برنامج التوازن المالي لتصحيح أسعار منتجات الطاقة والمشتقات النفطية المحلية، إن تطبيق الأسعار الجديدة، سيكون ابتداء من الساعة الثانية عشرة، منتصف ليلة الاثنين.

وأضافت أن الأسعار جاءت وفقا لما يلي:

بنزين 91 = 1.37

بنزين 95 = 2.04

الديزل للصناعة والمرافق = 0.378

الديزل للنقل لم يتغير السعر الأساسي السابق = 0.47

الكيروسين لم يتغير السعر الأساسي السابق 0.64، مبينة أن هذه الأسعار تشتمل على ضريبة القيمة المضافة.

ومع بداية تطبيق الأسعار الجديدة، ضبطت الفرق الرقابية في محافظة العارضة بمنطقة جازان، 4 محطات وقود امتنعت عن البيع بحجج واهية، وألزمتها بمزاولة عملها ببيع الوقود لأصحاب المركبات دون توقف.

بإشراف غرفة العمليات المشتركة لحماية المستهلك .. وزارة التجارة بالتعاون مع الجهات الأمنية تراقب محطات الوقود ميدانيًا وعقوبات فورية حال الامتناع عن البيعhttps://t.co/PJadG756Mkpic.twitter.com/PsoVlSL7JM — وزارة التجارة والاستثمار (@SaudiMCI) 31 décembre 2017

من جانبها، أكدت أرامكو السعودية أنها مستمرة في العمل بكامل طاقتها التشغيلية وشبكات إمدادها لدعم السوق المحلية بجميع احتياجاتها من المنتجات البترولية، انطلاقًا من حرصها على إمداد السوق المحلية بالمنتجات البترولية بشكل متواصل.

وأهابت بجميع عملائها من موزعين وأصحاب محطات الوقود ضرورة الالتزام الكامل بالأنظمة المُعلن عنها بما يخدم الوطن والمواطن ويضمن وصول المنتج للمستهلك النهائي، مشيرة إلى أنها وضعت جميع الآليات والأنظمة اللازمة لتطبيق ما تم اعتماده بخصوص التسعيرة الجديدة للمشتقات البترولية.

المصدر: واس

رُبى آغا