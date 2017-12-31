الصين تتصدر التبادل التجاري مع إيران والإمارات الأولى عربيا

أعلنت هيئة الجمارك الإيرانية أن حجم صادرات إيران من المنتجات غير النفطية بلغ خلال الأشهر التسعة الأخيرة 31.63 مليار دولار.

وأفادت وكالة "مهر" للأنباء اليوم الأحد بأن إجمالي حجم الصادرت الإيرانية إلى الصين ارتفع بنسبة 12.78%، خلال الفترة ما بين مارس/آذار وديسمبر/كانون الأول، فيما ارتفعت الصادرات إلى العراق خلال الفترة المذكورة بنسبة 36%.

كذلك سجلت صادرات الجمهورية الإسلامية غير النفطية إلى كوريا الجنوبية وأفغانستان نموا بنسبة 28.99% و6.27% على التوالي خلال الفترة نفسها.

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وأفادت بيانات الجمارك بأن حجم التبادل التجاري مع الصين بلغ 15.979 مليار دولار، منها 6.527 مليار دولار هي صادرات إيران، مقابل واردات من الصين بقيمة 9.452 مليار دولار.

وتصدرت الإمارات قائمة الدول العربية من حيث التبادل التجاري مع إيران، وبلغت التجارة معها 11.114 مليار دولار، شكلت صادرات الجمهورية الإسلامية 4.458 مليار دولار، أما صادرات الإمارات إلى إيران فقد وصلت إلى 6.656 مليار دولار.

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وتقول البيانات إن مكثفات الغاز احتلت حصة الأسد من حجم الصادرات وبلغت 5.098 مليار دولار، يليها البروبان السائل، والذي صدّر بقيمة 1.068 مليار دولار.

وفيما يتعلق بالاستيراد، أظهرت البيانات نموا خلال الأشهر التسعة الأخيرة بنسبة 18.31% ليصل إلى 37.57 مليار دولار، ويعود ذلك لزيادة استيراد القطع المكونة للسيارات، إضافة لبضائع متعلقة بقطاع الاستثمار.

المصدر: وكالات

فريد غايرلي