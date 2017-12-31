نمو احتياطيات قطر الدولية رغم المقاطعة
Reuters Naseem Zeitoon
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أظهرت بيانات رسمية يوم الأحد أن الاحتياطيات الدولية والسيولة بالعملة الأجنبية لدى مصرف قطر المركزي ارتفعت قليلا في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.
ويأتي ذلك في وقت تنحسر فيه تدفقات رؤوس الأموال النازحة جراء المقاطعة، التي فرضتها دول عربية على الدوحة.
وزادت الاحتياطيات والسيولة، وهي مؤشر على قدرة البنك المركزي على دعم الريال، إلى 36.9 مليار دولار الشهر الماضي من 36.1 مليار دولار في أكتوبر تشرين الأول.
المصدر: "رويترز"
فريد غايرلي
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