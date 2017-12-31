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نمو احتياطيات قطر الدولية رغم المقاطعة

مال وأعمال

نمو احتياطيات قطر الدولية رغم المقاطعة
Reuters Naseem Zeitoon
الدوحة
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أظهرت بيانات رسمية يوم الأحد أن الاحتياطيات الدولية والسيولة بالعملة الأجنبية لدى مصرف قطر المركزي ارتفعت قليلا في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.

ويأتي ذلك في وقت تنحسر فيه تدفقات رؤوس الأموال النازحة جراء المقاطعة، التي فرضتها دول عربية على الدوحة.

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وزادت الاحتياطيات والسيولة، وهي مؤشر على قدرة البنك المركزي على دعم الريال، إلى 36.9 مليار دولار الشهر الماضي من 36.1 مليار دولار في أكتوبر تشرين الأول.

المصدر: "رويترز"  

فريد غايرلي

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