ماهي أكثر السيارات المستعملة المعروضة للبيع في روسيا؟

أجرى خبراء من وكالة الدراسات والتحليل "أوتوستات" دراسة وقاموا بتحديد السيارات الأوفر عرضا في سوق السيارات المستعملة في روسيا.

ووفقا لنتائج الدراسة تم وضع تصنيف للسيارات الخفيفة المنتجة في الفترة من 2007 إلى 2016.

واحتلت المرتبة الأولى في هذه القائمة سيارات فورد فوكس إنتاج عام 2012 وبلغ سعر هذا الموديل أكثر من 510 آلاف روبل (حوالي 8.85 ألف دولار).

وفي المركز الثاني حلت سيارات تويوتا كورولا إنتاج عام 2008. وبلغ السعر المتوسط لهذه السيارة في السوق الروسية للسيارات المستعملة حوالي 469 ألف روبل.

وفي المرتبة الثالثة في قائمة السيارات المستعملة الأكثر مبيعا في روسيا جاءت هيونداي سولاريس من إنتاج عام 2011 بسعر متوسط يقارب 440 ألف روبل.

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وتم وضع التصنيف بعد تحليل ودراسة إعلانات عروض البيع على الموقع DROM.ru، التي نشرت في نوفمبر عام 2017.

(الدولار = 57.60 روبل)

المصدر: نوفوستي

ادوارد سافين