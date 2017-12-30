"أرامكو" السعودية وشريكاتها تدشن شركة عالمية للصناعات البحرية

دشن عملاق النفط السعودي أرامكو مشروعا مشتركا للصناعات البحرية العالمية مع شركة "لامبريل بي إل سي"، والشركة الوطنية السعودية للنقل البحري، وشركة "هيونداي" للصناعات الثقيلة المحدودة.

وسيقدم المشروع واحدا من أكبر المجمعات البحرية متكاملة الخدمات في العالم، عند اكتمال مراحل التشغيل في عام 2022، بحسب ما نشرته وكالة الأنباء السعودية "واس" أمس الجمعة.

وكانت شركة "أرامكو" قد وقعت مع الشركاء في مايو/أيار الماضي، اتفاقية لإنشاء المشروع. وسيكون مقره في رأس الخير، الواقعة شرق المملكة.

دشنت #أرامكو_السعودية وشركاؤها شركة الصناعات البحرية العالمية، والتي ستوفر حزمة متنوعة من المنتجات والخدمات البحرية التي ستسهم في خفض التكاليف، وتقليل الوقت المستغرق في الاستجابة، ورفع مستوى المرونة لدى #أرامكو_السعودية وشركائها pic.twitter.com/SNqn4K8W00 — aramco | أرامكو (@Saudi_Aramco) December 29, 2017

وقالت "أرامكو"، إن المشروع الذي تبلغ مساحته 12 مليون متر مربع تقريبا، يمتاز بكونه الأكبر في المنطقة من حيث الحجم والطاقة الإنتاجية. ويمكن المجمع من تلبية متطلبات التصنيع، والصيانة، والإصلاح، والتجديد لمنصات الغاز والنفط البحرية، وسفن الدعم، والسفن التجارية، بما فيها ناقلات النفط العملاقة.

وسيكون المجمع قادرا على تصنيع أربع منصات حفر بحرية، وبناء أكثر من 40 سفينة، بما في ذلك ثلاث ناقلات نفط عملاقة، وخدمة أكثر من 260 منتجا بحريا سنويا.

المصدر: "واس"

فريد غايرلي