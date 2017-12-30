مؤشر بلومبرغ للمليارديرات يضم 9 عرب.. 2 منهم محتجزان

زاد أغنى أغنياء العالم ثروتهم في 2017 بمقدار تريليون دولار، بفضل المستويات القياسية التي سجلتها أسواق الأسهم، وارتفع مؤشر "بلومبرغ" للمليارديرات بنسبة 23%.

ويقيس مؤشر "بلومبرغ" للمليارديرات ثروات أغنى 500 شخص في العالم، والذي ضم 9 شخصيات عربية شملت رجلي أعمال مصريين، هما ناصف ونجيب ساويرس.

وبحسب "بلومبرغ" فقد بلغت ثروة الأخوين ساويرس بنهاية عام 2017 نحو 11.6 مليار دولار، وازدادت ثروتهما في 2017 بمقدار 2.2 مليار دولار.

وبلغت ثروة ناصف لوحده 6.41 مليار دولار، وجاء في المرتبة 257، فيما، وصلت ثروة نجيب إلى 5.2 مليار دولار، وجاء في المرتبة 365.

كذلك شملت القائمة 3 رجال أعمال من دولة الإمارات، وهم ماجد الفطيم، والذي بلغت ثروته 6.63 مليار دولار، وجاء في المركز الـ 256، وعبدالله الغرير، الذي حل بالمركز 362 بثروة 5.22 مليار دولار، في حين، جاء حسين سجواني، بالمركز 385 على مستوى العالم بثروة 4.96 مليار دولار.

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كما ضمت القائمة 4 رجال أعمال سعوديين، اثنان منهم احتجزا ضمن حملة مكافحة الفساد، التي أطلقتها الحكومة السعودية مطلع شهر نوفمبر/تشرين الثاني بقيادة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، بتهم فساد.

وهما الأمير الوليد بن طلال بثروة بلغت 17.9 مليار دولار، ورجل الأعمال الذي يعمل في مجال الطاقة، محمد حسين العمودي، بثروة تقدر بنحو 7.87 مليار دولار.

وجاء رجل الأعمال سلطان الكبير في المركز الـ 418 بثروة تقدر بـ 4.67 مليار دولار، في حين جاء السعودي الذي عمل في التجزئة، محمد الجابر، في المرتبة 188 عالميا بثروة تقدر بـ 8.28 مليار دولار.

يشار هنا إلى أن مؤسس شركة التجارة الإلكترونية "أمازون"، جيف بيزوس، تصدر للمرة الأولى قائمة الأغنياء بعد أن أضاف إلى ثروته 34.2 مليار دولار في 2017.

فيما، احتل، بيل غيتس، مؤسس "مايكروسوفت" المرتبة الثانية بثروة بلغت 89.4 مليار دولار، فيما جاء المستثمر الأمريكي الشهير، وارن بافت، في المرتبة الثالثة بثروة بلغت 81.7 مليار دولار.

المصدر: وكالات

فريد غايرلي