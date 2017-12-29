ما تكلفة احتجاز الموقوفين في فندق "ريتز كارلتون" بالرياض ؟

نشرت صحيفة "التايمز" تقريرا تقول فيه إن الأمير الوليد بن طلال مطالب بدفع 7 مليارات دولار ثمن حريته، كذلك كشفت عن المبلغ الذي تدفعه الرياض لقاء احتجاز الموقوفين في "ريتز كارلتون".

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وفندق "ريتز كارلتون" يعد أحد أفخم الفنادق بالرياض، ويحتوي على شجرة زيتون عمرها 600 سنة في حديقته، ويشمل 492 غرفة، يبدأ سعر اللليلة فيها بـ500 دولار وهي غير شاغرة في الوقت الحالي، بحسب موقع الفندق الرسمي.

وقال التقرير إن الحكومة السعودية احتجزت في إطار حملة مكافحة الفساد، التي يقودها ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، 320 أميرا ورجل أعمال ومسؤولا حكوميا، من بينهم الوليد بن طلال.

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وبدأت الحملة في الـ 4 من نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، أي قبل 55 يوما، ويقول تقرير الـ "التايمز" إن الحكومة السعودية تتكفل بمصاريف الفندق، التي تصل يوميا إلى 450 ألف دولار.

ما يعني أن الحكومة السعودية تكبدت نفقات لغاية اليوم بنحو 25 مليون دولار، لقاء احتجاز الموقوفين في فندق "ريتز كارلتون" الفخم.

المصدر: وكالات

فريد غايرلي