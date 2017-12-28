مصر.. عروض مغرية لجذب السائح الروسي

أفاد مصطفى خليل، نائب رئيس اتحاد الغرف السياحية بأن سعر الرحلة السياحية إلى المنتجعات المصرية متضمنة رحلة الطيران ما بين موسكو والقاهرة سيبدأ من 650 دولارا.

وقال خليل في مقابلة مع وكالة "نوفوستي" الروسية إنه من المخطط استئناف رحلات الطيران المنتظمة بين مطاري موسكو والقاهرة في شهر فبراير/شباط القادم، وذلك بعد انقطاع دام أكثر من سنتين بسبب حادثة تحطم طائرة ركاب روسية في سيناء بفعل عمل إرهابي ومقتل 217 سائحا روسيا و7 من أفراد الطاقم كانوا على متنها.

وأضاف خليل أنه من المتوقع أن يبدأ سعر الرحلة السياحية التي تمتد لمدة 7 أيام وتشمل تذكرة الطيران وإقامة في فندق من فئة 4 نجوم من 650 دولارا، مشيرا إلى أن مهمة قطاع السياحة في مصر الآن هو تقديم برنامج يتناسب مع متطلبات السائح الروسي.

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وكانت روسيا ومصر وقعتا منتصف الشهر الجاري على بروتوكول استئناف الرحلات الجوية بين البلدين، تضمن استئناف الرحلات أولا إلى مطار القاهرة الدولي، بعدها إلى مطارات المنتجعات السياحية مثل شرم الشيخ، والغردقة.

ويرى خليل أن الطيران المنتظم يمكن أن يجذب 300 ألف سائح، خلال العام المقبل، ويمكن أن يتم تسويق منتج السياحة الثقافية للسائح الروسي في القاهرة، إلى جانب منتجعات شرم الشيخ والغردقة.

المصدر: وكالات

فريد غايرلي