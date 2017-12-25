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الصين تطلق مشروعا لتوليد الكهرباء من طرق السيارات

مال وأعمال

الصين تطلق مشروعا لتوليد الكهرباء من طرق السيارات
Mashable.com
الصين تطلق مشروعا لتوليد الكهرباء من طرق السيارات
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أطلقت الصين مشروعا مميزا يهدف لاستخدام طرق السيارات لتوليد الطاقة الكهربائية، في خطوة تسعى لتنويع مصادر الطاقة البديلة.

وتخطط الصين لتزويد بعض الطرق في مدينة جينان الصينية بخلايا كهروضوئية تقوم بتوليد الكهرباء من الطاقة الشمسية، ويمكن استخدام الطاقة الكهربائية هذه لشحن السيارات الكهربائية على طول الطريق.

ومن المتوقع إطلاق المشروع قبل نهاية العام الجاري، بحسب ما نقلته وكالة "تاس" الروسية، وتظهر التقديرات الأولية أن كل متر مربع من الطريق سيدر أرباحا تصل إلى 15 دولارا في السنة.

المصدر: "ِAuto Vesti"

فريد غايرلي

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