سعر البيتكوين يساوي الصفر

حذر مصرف "مورغان ستانلي" عملاءه من مغبة الاستثمار في الـ "بيتكوين"، العملة الأكثر شهرة في العالم، والتي انخفضت بشكل دراماتيكي الأسبوع الماضي.

وأرسل فريق محللي مصرف "مورغان ستانلي" بقيادة الخبير جيمس فوسيت مذكرة لعملاء المصرف قبل بضعة أيام، مشيرا إلى أن الكلفة الحقيقية للعملة الإلكترونية هو الصفر، بحسب ما نقله موقع " بيزنس إنسايدر".

وأشار فوسيت في المذكرة إلى أنه من المستحيل بشكل منطقي تقدير القيمة الحقيقة للعملة الإلكترونية الـ "بيتكوين"، والتي هوت الأسبوع الماضي بنحو 40%.

وتضمنت المذكرة إجابات فوسيت على استفسارات بشأن الـ "بيتكوين"، وأوضح أن الـ "بيتكوين" ليس عملة بالمعنى الكامل كونها غير مرتبطة بأسعار فائدة، كما أنها ليست بديلا عن الذهب.

والـ "بيتكوين" هي عملة رقمية تعتمد على التشفير، وتتميز بأنها "عملة لا مركزية"، أي لا يتحكم بها غير مستخدميها، ولا تخضع إلى رقيب مثل "حكومة أو مصرف مركزي" كبقية العملات الموجودة في العالم.

وتحذر بنوك مركزية ومنها البنك الروسي المركزي من التعامل بها، كذلك يرى محللون أن هذه العملة ليست إلا فقاعة.

يذكر أن الـ "بيتكوين" هوت الأسبوع الماضي بنسبة 40% من أعلى مستوياتها التاريخية عند 19343.04 دولار، والتي سجلتها بتاريخ 17 ديسمبر/كانون الأول. وسجلت العملة الرقمية قراءة عند 13899.84 متراجعة بنسبة 0.54%، بحسب بيانات موقع "CoinDesk".

المصدر: "لينتا.رو"

فريد غايرلي