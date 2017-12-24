"شل" تزود الكويت بالغاز الطبيعي المسال لمدة 15 عاما

وقعت "مؤسسة البترول الكويتية"، اليوم الأحد، اتفاقية مع شركة "شل" البريطانية – الهولندية، لتزويد الكويت بالغاز الطبيعي المسال لمدة 15 عاما.

وجاء في بيان المؤسسة الكويتية، نقلته وكالة "كونا": "الاتفاقية ستساعدها على تلبية الطلب المتزايد من الطاقة وتنفيذ خطتها الطموحة الهادفة إلى تأمين حاجة البلاد المتزايدة من الطاقة النظيفة".

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وأضاف البيان: "بناء على خطة دولة الكويت الطموحة للنمو الاقتصادي، جاء سعي المؤسسة لاستيراد الغاز الطبيعي، إضافة إلى تنفيذ رؤيتها المتمثلة في المحافظة على البيئة، من خلال تقليل الانبعاثات الضارة، وتحسين جودة الهواء".

يشار إلى أن شركتي "شل" و"قطر للبترول" – ثالث أكبر مصدر للغاز الطبيعي في العالم - وقعتا، في يونيو الماضي، اتفاق إطار، لتطوير منشآت عالمية بهدف تزويد السفن بوقود الغاز الطبيعي المسال؛ وتبلغ استثمارات "شل" في قطاع النفط والغاز القطري حوالي 20 مليار دولار.

وفي العام 2016 وقعت الكويت 3 عقود مع كل من "بريتش بتروليوم" و"شل" و"قطرغاز" لاستيراد 2.5 مليون طن من الغاز الطبيعي المسال سنويا في غضون أربع سنوات.

المصدر: وكالات

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