الجيولوجيون الصينيون في هذا السياق اكتشفوا مؤخرا اثنين من معادن النيوبيوم سكانديوم الجديدة في أكبر منجم للمعادن النادرة في العالم بمنطقة "بايان أوبو" بمنغوليا الداخلية الصينية.

المعدنان الجديدان أطلق عليهما بالاتفاق مع الرابطة الدولية للمعادن، اسمي أوبونيوبيت وسكانديو فلورو إيكرمانيت. هذا الاكتشاف يوصف لأهميته بالثوري، فيما يؤكد العلماء الصينيون أن المعدنين الجديدين يختويان على عناصر كيميائية نادرة، وانهما سيسهمان في تطوير تقنيات ومواد جديدة، بما في ذلك في صناعة الطيران وفي مجال المعدات العسكرية.

الصينيون يقولون إنهم في المحصلة اكتشفوا 18 معدنا جديدا في أكبر رواسب للمعادن الأرضية النادرة في العالم منذ عام 1959، في حين أصبح المعدنان الجديدان "أوبونيوبيت" و"سكانديو فلورو إيكرمانيت"، الاكتشافين رقم 19 و20 على التوالي.

وزارة الموارد الطبيعية الصينية إضافة إلى ذلك كانت أعلنت في عام 2022، اكتشاف ما مجموعه 173 نوعا من المعادن في البلاد.

بحسب وثيقة مفصلة بهذا الشأن، حتى عام 2022 اكتشف العلماء الصينيون 13 نوعا من معادن الطاقة، و59 نوعا من المعادن الحديدية، و95 نوعا من المعادن غير الحديدية، إضافة إلى 6 أنواع من معادن الماء والغاز.

الوثيقة ذاتها ذكرت أيضا أن الصين زادت حينها من احتياطاتها المؤكدة من المعادن بنسبة تقارب 40%، مشيرة إلى رصد زيادة كبيرة في الاحتياطيات لأنواع من المعادن مثل النحاس والرصاص والزنك والنيكل والكوبالت والليثيوم والبريليوم والغاليوم والغرمانيوم والفلوريت والجرافيت البلوري.

من بين أكبر الاكتشافات التي توصل إليها الجيولوجيون الصينيون في العقود الأخيرة نجد التالي:

اكتشاف أكبر منجم للفحم في العالم، وهو منجم شينهوا في منغوليا الداخلية، وكان ذلك في عام 2008. هذا المنجم يحتوي على احتياطيات تمثل أكثر من 15 بالمئة من إجمالي إنتاج الفحم في العالم.

اكتشاف منجم بايانوبو في منغوليا الداخلية في عام 2010، الذي يعد أكبر منجم للمعادن الأرضية النادرة في العالم، هذا المنجم يحتوي على احتياطيات تزيد عن 70 بالمئة من إجمالي إنتاج المعادن الأرضية النادرة في العالم.

منجم في يونان وهو أكبر منجم للرصاص في العالم، وقد اكتشف في عام 2012. احتياطات هذا المنجم تمثل أكثر من 20 بالمئة من إجمالي إنتاج الرصاص في العالم.

منجم ثان في يونان وهو للنحاس، اكتشف في عام 2013، واحتياطياته تزيد نسبتها عن 10 بالمئة من إجمال إنتاج الصين من هذا المعدن.

منجم تشونغ يوان للذهب في مقاطعة شاندونغ، وهو الأكبر في الصين، وقد اكتشف في عام 2016، وتمثل احتياطياته التي تقدر بـ 282.58 طنا، أي أكثر من 5 بالمئة من إجمالي الإنتاج الصيني من الأصفر الرنان.

المصدر: RT