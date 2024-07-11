وقالت كوزاك في مؤتمر صحفي: "أقرت الولايات المتحدة في 2021-2022 تشريعات ضريبية كبيرة من المتوقع أن يكون لها تأثير إيجابي دائم على الاقتصاد الأمريكي. ولكن في الوقت نفسه، أصبح عجز الميزانية الآن مرتفعا للغاية".

إقرأ المزيد رئيس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي يحذر من أمر خطير تعاني منه بلاده ويدعو لحل عاجل

وأشارت إلى أن الوقت الآن مناسب للسلطات الأمريكية لتقليص عجز الموازنة وتقليل ارتفاع الدين العام، باعتبار أن اقتصاد البلاد قوي بحسب تقديرات الصندوق.

وأكد صندوق النقد الدولي، في وقت سابق، أن السلطات الأمريكية مطالبة بالبدء في خفض الدين العام لأن نموه يهدد الاقتصاد الأمريكي والعالمي.

المصدر: "نوفوستي"