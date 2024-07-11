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    تاريخ النشر: 11.07.2024 | 16:54 GMT

    صندوق النقد الدولي يوجه رسالة تحذير إلى واشنطن بعد تسجيل عجز ضخم في الميزانية الأمريكية

    أعلنت المتحدثة باسم صندوق النقد الدولي جولي كوزاك أن الإجراءات التي اتخذتها السلطات الأمريكية في السنوات الأخيرة أدت إلى زيادة عجز ميزانية البلاد، حيث أصبح الآن مرتفعا للغاية.

    صندوق النقد الدولي يوجه رسالة تحذير إلى واشنطن بعد تسجيل عجز ضخم في الميزانية الأمريكية
    Globallookpress

    وقالت كوزاك في مؤتمر صحفي: "أقرت الولايات المتحدة في 2021-2022 تشريعات ضريبية كبيرة من المتوقع أن يكون لها تأثير إيجابي دائم على الاقتصاد الأمريكي. ولكن في الوقت نفسه، أصبح عجز الميزانية الآن مرتفعا للغاية".

    وأشارت إلى أن الوقت الآن مناسب للسلطات الأمريكية لتقليص عجز الموازنة وتقليل ارتفاع الدين العام، باعتبار أن اقتصاد البلاد قوي بحسب تقديرات الصندوق.

    وأكد صندوق النقد الدولي، في وقت سابق، أن السلطات الأمريكية مطالبة بالبدء في خفض الدين العام لأن نموه يهدد الاقتصاد الأمريكي والعالمي.

    المصدر: "نوفوستي"

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