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    مال وأعمال
    تاريخ النشر: 11.07.2024 | 14:57 GMT

    "شد الحزام" وترشيد النفقات.. وزير المالية الفرنسي يحث الوزارات على خفض النفقات

    صرح وزير المالية الفرنسي برونو لومير بأنه سيتوجب على البلاد هذا العام توفير 25 مليار يورو وليس 20 مليار يورو كما كان مخططا سابقا لاحتواء عجز الميزانية عند 5.1%.

    "شد الحزام" وترشيد النفقات.. وزير المالية الفرنسي يحث الوزارات على خفض النفقات
    Globallookpress

    وبحسبما ذكرته وسائل إعلام فقد وجه الوزير اليوم الخميس خطابا إلى جميع الوزارات الفرنسية يحثها على تقليص نفقاتها هذا العام مقارنة بالنفقات المنصوصة في ميزانية العام الحالي وذلك بهدف تحقيق وفورات بقيمة خمسة مليارات يورو.

    وفي أبريل الماضي، قال الوزير الفرنسي إن بلاده بحاجة إلى توفير 20 مليار يورو للإبقاء على عجز ميزانيتها في نطاق 5.1% في العام 2024.

    وفي وقت سابق، رفعت وزارة المالية الفرنسية توقعاتها لعجز الموازنة إلى 5.1% بدلا من 4.4% كانت مقررة سابقا، وفي عام 2023، بلغ العجز 5.5%.

    وستتطلب العودة إلى عجز عند 3%، الذي من المخطط بلوغه بحلول 2027، توفير نحو 50 مليار يورو بين عامي 2025 و2027.

    وكان البنك المركزي الفرنسي قد خفض توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي لفرنسا في العام 2024 من 1.4% إلى 1%، علما أن خبراء يحذرون من أن هذا الرقم مبالغ فيه وأن النمو الحقيقي سيكون حوالي 0.7%.

    المصدر: نوفوستي

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