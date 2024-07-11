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    تاريخ النشر: 11.07.2024 | 11:37 GMT

    بايدن يقر منحا بملياري دولار "لكسب التأييد" في 8 ولايات

    قدمت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن نحو ملياري دولار على شكل منح للمساعدة في إعادة تشغيل أو توسيع منشآت تصنيع وتجميع السيارات الكهربائية في ثماني ولايات أمريكية.

    بايدن يقر منحا بملياري دولار "لكسب التأييد" في 8 ولايات
    Globallookpress

    ومن بين الولايات الثماني، ميشيغان وبنسلفانيا وجورجيا التي تعد ساحات المعارك الرئاسية، كذلك ستذهب المنح إلى مصانع إنتاج السيارات الكهربائية في أوهايو وإلينوي وإنديانا وميريلاند وفيرجينيا.

    وقال البيت الأبيض، اليوم الخميس، إن وزارة الطاقة الأمريكية ستصدر منحا تبلغ قيمتها الإجمالية 1.7 مليار دولار لتوفير أو الحفاظ على آلاف الوظائف ودعم المجتمعات القائمة على السيارات والتي كانت تقود الاقتصاد الأمريكي منذ فترة طويلة.

    وأضاف البيت الأبيض أن المنح تغطي مجموعة واسعة من سلاسل توريد السيارات، بما في ذلك أجزاء الدراجات النارية الكهربائية والحافلات المدرسية ومحركات الدفع الهجينة وبطاريات الشاحنات التجارية الثقيلة وسيارات الدفع الرباعي الكهربائية.

    وقال الرئيس جو بايدن في بيان: "بناء اقتصاد الطاقة النظيفة يمكن ويجب أن يكون مربحا للجانبين لعمال السيارات النقابيين وشركات صناعة السيارات".

    وأضاف: "سيوفر هذا الاستثمار آلاف الوظائف ذات الأجور الجيدة والنقابية ويحتفظ بالمزيد منها من لانسينغ بولاية ميشيغان إلى فورت فالي بولاية جورجيا من خلال مساعدة شركات السيارات على إعادة التجهيز وإعادة التشغيل وإعادة التوظيف في نفس المصانع والمجتمعات".

    وأكد بايدن أن المنح، التي تم تمويلها بموجب قانون المناخ التاريخي لعام 2022، ستساعد في الوفاء بالتزامه بضمان أن تحمل مستقبل صناعة السيارات شعار "صنع في أمريكا" من قبل عمال أمريكيين.

    وقال الرئيس الديمقراطي: "العمال الذين تركهم سلفي وراءه يعودون الآن بدعم من سياساتي، بما في ذلك منح التحويل التي أعلنتها إدارتي اليوم".

    المصدر: أ ب

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