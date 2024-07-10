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    مال وأعمال
    تاريخ النشر: 10.07.2024 | 18:54 GMT

    بوتين يعلن انخفاض معدل البطالة في روسيا إلى مستوى قياسي

    قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن البطالة في روسيا وصلت إلى مستوى قياسي في انخفاضه وبلغت نسبتها 2.6%، كما ارتفع عدد العاملين الروس ليصل إلى 74.1 مليوناً.

    بوتين يعلن انخفاض معدل البطالة في روسيا إلى مستوى قياسي
    Sputnik

    وقال بوتين في اجتماع مع مجلس الوزراء: "في العام الماضي كان لدينا 73.4 مليون عامل، هذا العام هناك بالفعل 74.1 مليون عامل، وهناك أكثر من ألفي وظيفة شاغرة، والبطالة عند مستوى قياسي منخفض يبلغ 2.6%".

    وطلب الرئيس من وزير العمل أنطون كوتياكوف توضيح الوضع الحالي في سوق العمل، مشيرا إلى أنه في السنوات السابقة، في هيكل البطالة حسب العمر، كانت البطالة بين الشباب أعلى.

    المصدر: نوفوستي

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