بوتين يعلن انخفاض معدل البطالة في روسيا إلى مستوى قياسي
قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن البطالة في روسيا وصلت إلى مستوى قياسي في انخفاضه وبلغت نسبتها 2.6%، كما ارتفع عدد العاملين الروس ليصل إلى 74.1 مليوناً.
وقال بوتين في اجتماع مع مجلس الوزراء: "في العام الماضي كان لدينا 73.4 مليون عامل، هذا العام هناك بالفعل 74.1 مليون عامل، وهناك أكثر من ألفي وظيفة شاغرة، والبطالة عند مستوى قياسي منخفض يبلغ 2.6%".
وطلب الرئيس من وزير العمل أنطون كوتياكوف توضيح الوضع الحالي في سوق العمل، مشيرا إلى أنه في السنوات السابقة، في هيكل البطالة حسب العمر، كانت البطالة بين الشباب أعلى.
المصدر: نوفوستي
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