وقال بوتين في اجتماع مع مجلس الوزراء: "في العام الماضي كان لدينا 73.4 مليون عامل، هذا العام هناك بالفعل 74.1 مليون عامل، وهناك أكثر من ألفي وظيفة شاغرة، والبطالة عند مستوى قياسي منخفض يبلغ 2.6%".

وطلب الرئيس من وزير العمل أنطون كوتياكوف توضيح الوضع الحالي في سوق العمل، مشيرا إلى أنه في السنوات السابقة، في هيكل البطالة حسب العمر، كانت البطالة بين الشباب أعلى.

المصدر: نوفوستي