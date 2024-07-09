وضم الاجتماع الذي عقد في ديوان جهاز تنفيذ وإدارة مشروع الطرق الحديدية كلا من وكيل وزارة المواصلات لشؤون النقل البري بحكومة الوحدة الوطنية فضل الله عاشور، ورئيس الجهاز سعيد الكيلاني، ونائب رئيس مجلس إدارة الجهاز ابريك عبدالله سالم، إلى جانب سفير روسيا لدى ليبيا، حيدر أغانين. وجرى خلاله بحث السبل الكفيلة بإعادة تفعيل العقد رقم (5) لسنة 2009 المبرم بين الجهاز وشركة السكك الحديدية الروسية والمتعلق بتنفيذ مشروع "سرت - بنغازي".

ويهدف المشروع إلى تعزيز البنية التحتية وتسهيل حركة النقل بين المدينتين، مما يسهم في تنمية الاقتصاد المحلي وتحسين الخدمات اللوجستية في البلاد.

المصدر: RT