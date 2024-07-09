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    تاريخ النشر: 09.07.2024 | 12:24 GMT

    مباحثات ليبية روسية لتفعيل مشروع للسكك الحديدية (صور)

    عقدت في طرابلس أمس الإثنين محادثات ليبية روسية لبحث سبل تفعيل روسيا مشروع السكك الحديدية الذي يعتبر من المشاريع الحيوية في قطاع النقل بليبيا.

    مباحثات ليبية روسية لتفعيل مشروع للسكك الحديدية (صور)

    وضم الاجتماع الذي عقد في ديوان جهاز تنفيذ وإدارة مشروع الطرق الحديدية كلا من وكيل وزارة المواصلات لشؤون النقل البري بحكومة الوحدة الوطنية فضل الله عاشور، ورئيس الجهاز سعيد الكيلاني، ونائب رئيس مجلس إدارة الجهاز ابريك عبدالله سالم، إلى جانب سفير روسيا لدى ليبيا، حيدر أغانين. وجرى خلاله بحث السبل الكفيلة بإعادة تفعيل العقد رقم (5) لسنة 2009 المبرم بين الجهاز وشركة السكك الحديدية الروسية والمتعلق بتنفيذ مشروع "سرت - بنغازي".

    مباحثات ليبية روسية لتفعيل مشروع للسكك الحديدية (صور)
    مباحثات ليبية روسية لإعادة تفعيل مشروع السكك الحديدية

    ويهدف المشروع إلى تعزيز البنية التحتية وتسهيل حركة النقل بين المدينتين، مما يسهم في تنمية الاقتصاد المحلي وتحسين الخدمات اللوجستية في البلاد.

    مباحثات ليبية روسية لتفعيل مشروع للسكك الحديدية (صور)
    مباحثات ليبية روسية لإعادة تفعيل مشروع السكك الحديدية

    المصدر: RT

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