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    مال وأعمال
    تاريخ النشر: 09.07.2024 | 08:48 GMT

    مشروع مصري إماراتي ضخم في جزيرة الوراق

    أعلن في القاهرة عن توقيع عقد شراكة استراتيجية في واحد من أكبر مشروعات التطوير العقاري في مصر.

    مشروع مصري إماراتي ضخم في جزيرة الوراق

    وتم توقيع العقد بين شركة KSH للاستثمار وشركة SKG القابضة المصرية التي يمتلكها رجل الأعمال المصري صفوت القليوبي.

    تهدف الشراكة بين الجانبين المصري والإماراتي إلى تعزيز التعاون بين البلدين في قطاع العقارات لتأسيس مشروع في منطقة طناش بالقاهرة المطلة على جزيرة الوراق على مساحة 20 ألف متر مربع.

    وتبلغ قيمة تطوير المشرع 24 مليار جنيه مصري (بما يعادل 500 مليون دولار)، ويشمل إنشاء ثلاثة أبراج سكنية وتجارية شاهقة الارتفاع وفندق خمس نجوم، ومن المتوقع الانتهاء من تنفيذ المشروع خلال أربع سنوات.

    المصدر: المال

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