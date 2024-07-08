ويأتي هذا التطور في العلاقات الاقتصادية بين المملكة وكندا، بعد 5 أعوام من تعليق اتحاد الغرف نشاط مجلس الأعمال المشترك والبعثات والوفود التجارية.

وأضاف اتحاد الغرف السعودية في بيانه أنه جرت تسمية محمد بن ناصر آل دليم رئيسا للمجلس، وكل من عبد الله بن سالم اليامي وعبد الله بن أحمد الأحمد نائبين للرئيس.

وأوضح محمد آل دليم رئيس المجلس، أن تشكيل المجلس يأتي بالتزامن مع التطور الذي تشهده العلاقات السعودية الكندية، ليسهم تشكيله في إعادة فتح مسار التعاون الاقتصادي واستئناف الأنشطة والفعاليات التجارية والاستثمارية.

وسيعمل المجلس على توفير منصة لرجال الأعمال السعوديين والكنديين للتعريف والترويج لأنشطتهم وإقامة شراكات تجارية، وفتح مجالات نوعية جديدة للتعاون الاقتصادي وتبادل المعلومات حول الفرص والأسواق.

المصدر: "الاقتصادية"