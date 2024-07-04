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    مال وأعمال
    تاريخ النشر: 04.07.2024 | 17:08 GMT

    قفزة كبيرة في صادرات مصر من الذهب والمجوهرات

    قفزت صادرت مصر من الذهب والحلى والمجوهرات خلال أول 5 أشهر من العام الجارى من يناير حتى مايو الماضي، بنسبة %142 ، لتصل إلى 1.046 مليار دولار.

    قفزة كبيرة في صادرات مصر من الذهب والمجوهرات

    وقال وليد جمال الدين، رئيس المجلس التصديرى لمواد البناء والحراريات والصناعات المعدنية، إن قيمة الزيادة فى صادرات قطاع الذهب والحلى والأحجار الكريمة بلغت نحو 614 مليون دولار مقارنة بزيادتها في نفس الفترة من 2023 ، والتى بلغت حينها 432 مليون دولار من يناير وحتى مايو 2023.

    وأضاف جمال الدين فى تصريحات لـ”المال” أن صادرات الذهب والحلى والمجوهرات استحوذ عليها أكثر من 40 دولة على مستوى العالم غالبيتها من الدول العربية والأوروبية.

    وأشار إلى أن صادرات شهر مايو الماضى سجلت أكثر الأشهر تصديرا للذهب؛ إذ تحقق خلاله نحو 396 مليون دولار، بزيادة قدرها نحو %333 عن نفس الشهر من 2023، والذى يسجل 91 مليون دولار حينها.

    المصدر: المال

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