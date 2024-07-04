ووصفت وكالة "بلومبرغ" الأمريكية، كجوك بأنه "صديق للمستثمرين" بفضل خبرته التي اكتسبها من العمل مع البنك الدولي.

ورفع الإعلان من معنويات المستثمرين الدوليين إزاء قدرة كجوك على إدارة عبء الديون المصرية التي زادت في السنوات الأخيرة.

وحسب بلومبرج، ارتفعت السندات الحكومية الدولارية مسجلة أحد أكبر المكاسب في الأسواق الناشئة، فيما كانت السندات الطويلة الأجل صاحبة أكبر المكاسب.

ووفقا للوكالة زادت السندات الدولارية السيادية المستحقة في مارس 2049 بأعلى وتيرة منذ 6 مارس الماضي (اليوم الذي تم فيه خفض قيمة الجنيه وإعلان اتفاق صندوق النقد).

من جهتها، قالت رويترز إن السندات الدولارية السيادية المستحقة في عام 2047 زادت بنحو 1.96 سنت، بحلول الساعة 11:24 بتوقيت جرينتش.

ويدل ارتفاع قيمة السندات على زيادة الطلب، ويعكس ثقة المستثمرين الأجانب في الدين المصري وتراجع مخاطر الدين والجدارة الائتمانية.

وفي السوق الآجلة غير القابلة للتسليم (المستخدمة للتحوط ضد انخفاضات العملات) ارتفع عقد الجنيه المصري أجل 12 شهرا بأكبر قدر منذ أواخر أبريل الماضي.

المصدر: بلومبرغ + رويترز