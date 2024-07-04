مباشر

الطلبات الأخيرة

    مال وأعمال
    تاريخ النشر: 04.07.2024 | 16:53 GMT

    وزير المالية المصري الجديد يحقق أول مكاسب دولارية لمصر

    قفزت قيمة السندات الدولارية الحكومية، وصعد الجنيه المصري في العقود الآجلة عالميا، بعد إعلان مصر عن تعيين أحمد كجوك وزيرا للمالية خلفا للدكتور محمد معيط.

    وزير المالية المصري الجديد يحقق أول مكاسب دولارية لمصر

    ووصفت وكالة "بلومبرغ" الأمريكية، كجوك بأنه "صديق للمستثمرين" بفضل خبرته التي اكتسبها من العمل مع البنك الدولي.

    ورفع الإعلان من معنويات المستثمرين الدوليين إزاء قدرة كجوك على إدارة عبء الديون المصرية التي زادت في السنوات الأخيرة.

    وحسب بلومبرج، ارتفعت السندات الحكومية الدولارية مسجلة أحد أكبر المكاسب في الأسواق الناشئة، فيما كانت السندات الطويلة الأجل صاحبة أكبر المكاسب.

    ووفقا للوكالة زادت السندات الدولارية السيادية المستحقة في مارس 2049 بأعلى وتيرة منذ 6 مارس الماضي (اليوم الذي تم فيه خفض قيمة الجنيه وإعلان اتفاق صندوق النقد).

    من جهتها، قالت رويترز إن السندات الدولارية السيادية المستحقة في عام 2047 زادت بنحو 1.96 سنت، بحلول الساعة 11:24 بتوقيت جرينتش.

    ويدل ارتفاع قيمة السندات على زيادة الطلب، ويعكس ثقة المستثمرين الأجانب في الدين المصري وتراجع مخاطر الدين والجدارة الائتمانية.

    وفي السوق الآجلة غير القابلة للتسليم (المستخدمة للتحوط ضد انخفاضات العملات) ارتفع عقد الجنيه المصري أجل 12 شهرا بأكبر قدر منذ أواخر أبريل الماضي.

    المصدر: بلومبرغ + رويترز

    التعليقات

    أخبار العالم

    من 10 صفحات.. وثيقة إسرائيلية مسربة تكشف مخطط تل أبيب لتهجير سكان غزة إلى مصر

    أخبار العالم

    تقرير أمريكي: حزب الله في عام 2024 أقوى وأكبر حجما وأفضل تسليحا وأكثر خبرة وتمرسا سياسيا من 2006

    أخبار العالم

    صحفية أمريكية: كتيبة "آزوف" نفذت انقلابا عسكريا على زيلينسكي

    أخبار العالم العربي

    تقرير عبري يرصد "الدمار الهائل" الذي لحق بالطبيعة في شمال إسرائيل والجولان "المحترق" (صور)

    أخبار العالم

    روجر ووترز: حماس لم تغتصب نساء في 7 أكتوبر وإسرائيل هي من قتلت مواطنيها في ذلك اليوم (فيديو)

    أخبار العالم العربي

    "حماس" تعلن أنها تبادلت مع الوسطاء "بعض الأفكار" لإنهاء الحرب في غزة

    أخبار العالم

    جون كيري: أوكرانيا لن تنتصر في الصراع مع روسيا

    أخبار العالم العربي

    مقتل نائب قائد سرية في الجيش الٳسرائيلي بتبادل لإطلاق النار مع "حزب الله"

    أخبار العالم العربي

    "القسام" تعرض مشاهد من استهدافها لقوات إسرائيلية في الشجاعية وإطلاقها صواريخ تجاه مروحية (فيديوهات)

    أخبار العالم

    بوتين: المحاولات الأمريكية المنفردة لحل النزاع في قطاع غزة أثبتت عدم فعاليتها

    أخبار العالم

    مدفيديف يهنئ الشعب الأمريكي بالرابع من يوليو على طريقته

    أخبار العالم

    قادة "شنغهاي للتعاون" يدعون لوقف إطلاق النار في غزة وتأمين وصول المساعدات الإنسانية

    أخبار العالم

    بوتين: اتفاقات إسطنبول للتسوية في أوكرانيا لا تزال مطروحة على الطاولة