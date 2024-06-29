مستثمر أمريكي يرجح رفع العقوبات الأمريكية عن روسيا

أكد المستثمر الأمريكي المعروف جيم روجرز أن العقوبات ضد روسيا بما في ذلك القيود التي فرضتها السلطات الأمريكية مؤخرا على بورصة موسكو، ليس لها سوى تأثير قصير المدى وسيتم رفعها لاحقا.

وقال روجرز في مقابلة مع وكالة "نوفوستي": "تعلمت من التاريخ أن العقوبات عادة لا يكون لها تأثير كبير، إلا على المدى القصير".

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كما أوضح روجرز أن فرض العقوبات الدولية يقيد الاستثمار في البلاد، لكن مثل هذه القيود لم تستمر إلى الأبد في أي بلد.

وأضاف: "سيتم رفع العقوبات وستعود الأمور في روسيا إلى حالتها الطبيعية".

في يونيو، فرضت الولايات المتحدة عقوبات على البنية التحتية المالية الروسية، بما في ذلك بورصة موسكو ومركز المقاصة الوطني ومستودع التسويات الوطني وشركة إعادة التأمين الوطنية الروسية وشركة التأمين "سوغاز".

وأوضح البنك المركزي الروسي أنه يمكن للشركات والمواطنين الاستمرار في شراء وبيع الدولار الأمريكي واليورو من خلال البنوك الروسية، مؤكدا أن جميع الأموال بالدولار واليورو في حسابات وودائع المواطنين والشركات ستظل آمنة، وسيستمر إجراء المعاملات في السوق خارج البورصة.

المصدر: نوفوستي