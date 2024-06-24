انطلاق أول شحنة من الفحم الروسي إلى الهند عبر ممر "شمال-جنوب" السككي الجديد

انطلقت من إقليم كوزباس جنوب وسط روسيا أول شحنة من الفحم الروسي إلى الهند عبر طريق "شمال-جنوب" الدولي السككي الجديد، في إطار تحويل روسيا وجهات صادراتها إلى آسيا بعيدا عن أوروبا.

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وستمر الشحنة عبر كازاخستان وتركمانستان وصولا إلى شواطئ إيران ومنها بحرا إلى الهند.

وأعلنت السلطات الإيرانية في 20 يونيو الجاري تدشين سكة حديد رشت قزوين في محافظة جيلان على الساحل الجنوبي لبحر قزوين في إطار اتفاق مع روسيا للربط السككي، وإطلاق طرق جديدة للتجارة العالمية، ردا على عقوبات الغرب الخاسر الأول في هذه التحوّلات.

المصدر: سبوتنيك