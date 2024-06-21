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فرنسا تتعهد بخفض عجز موازنتها ضمن قواعد الاتحاد الأوروبي

مال وأعمال

فرنسا تتعهد بخفض عجز موازنتها ضمن قواعد الاتحاد الأوروبي
AFP
وزير المالية الفرنسي برونو لومير
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أكد وزير المالية الفرنسي برونو لومير أن بلاده ستخفض العجز العام في موازنتها إلى ما دون 3% من الناتج المحلي الإجمالي حتى 2027 بعد أن اتهمها الاتحاد الأوروبي بخرق قواعد الموازنة.

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وقال لومير للصحفيين في لوكسمبورغ: "علينا أن نعود إلى المالية العامة السليمة والاعتماد على تصميمي الكامل"، مضيفا: "سنتمسك بالمسار نفسه ونسعى لتحقيق 3% كي نصل إلى ما دون 3% بحلول 2027".

وقالت المفوضية الأوروبية الأربعاء إنها ستقترح في يوليو القادم إطلاق "إجراء مرتبط بالعجز الكبير" بالنسبة إلى بلجيكا وفرنسا وإيطاليا وهنغاريا ومالطا وبولندا وسلوفاكيا.

وبلغ العجز في فرنسا 5,5 في المئة العام الماضي.

المصدر: أ ف ب

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