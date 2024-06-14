الجزائر توقع اتفاقية طاقة مع "شيفرون" الأمريكية 

وقعت شركتا "سوناطراك" الجزائرية و"شيفرون" الأمريكية مذكرة تفاهم تهدف لبحث فرص تطوير حقلي الطاقة أهنات وبركين في الجزائر.

وجرى التوقيع على الوثيقة في مقر المديرية العامة لشركة "سوناطراك" في الجزائر، بحضور المدير العام لمجمع "سوناطراك" رشيد حشيشي، ونائبة الرئيس المكلفة بالاستكشاف الدولي في شركة "شيفرون" ليز شوارز.

وأفادت الشركة الجزائرية في بيان نشرته على صفحتها في "فيسبوك" بأن هذه المذكرة تشكل منصة لإجراء مناقشات حول فرص تطوير الموارد من المحروقات في المناطق ذات الاهتمام التي تم تحديدها في حوضي أهنات وبركين.

وسيتم، في هذا الإطار، التركيز على الكفاءة العملياتية، والتقنيات والتكنولوجيات الرائدة، وكذا أفضل الممارسات في مجال المحافظة على البيئة والاستدامة.

وقال المدير العام لمجمع "سوناطراك" رشيد حشيشي: "نرحب بهذا التعاون الجديد الذي تم بعثه اليوم مع شيفرون، إحدى الشركات الرائدة عالميا في صناعة النفط والغاز، حيث سيمكننا هذا التوقيع من التطلع نحو آفاق واعدة في مجال تطوير القطاع المنجمي الوطني، ومن تجسيد طموحنا المشترك في استغلال موارد بلادنا من المحروقات بشكل مسؤول ومستدام".

من جانبها، قالت نائبة الرئيس المكلفة بالاستكشاف الدولي في شركة "شيفرون" إن "الجزائر تمتلك نظاما بتروليا ذو مستوى عالمي وإمكانات معتبرة من الموارد النفطية والغازية. ونظرا للقدرات المعترف بها لشيفرون وخبرتها المشهود لها بها في تطوير جميع أصناف النفط والغاز، فإننا متحمسون لإمكانات التآزر والشراكة التي بإمكاننا أن نقيمها مع سوناطراك. وتعد هذه الاتفاقية إنجازا هاما وخطوة مستقبلية نحو التعاون بهدف تطوير موارد المحروقات في الجزائر".

المصدر: RT