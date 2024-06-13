ارتفاع طلبات إعانات البطالة في الولايات المتحدة إلى أعلى مستوى في 10 أشهر

قفز عدد الأمريكيين المتقدمين بطلبات للحصول على إعانات البطالة إلى أعلى مستوى في 10 أشهر الأسبوع الماضي، في إشارة محتملة أخرى على أن سوق العمل تشهد ضعفا تحت وطأة أسعار الفائدة.

وأفادت وزارة العمل الأمريكية، اليوم الخميس، بأن طلبات إعانة البطالة للأسبوع المنتهي في 8 يونيو الجاري ارتفعت بمقدار 13000 طلب إلى 242000 طلب، مقارنة مع 229000 طلب في الأسبوع السابق، فيما يزيد بكثير على 225000 طلب جديد توقعها محللون.

وارتفع متوسط عدد طلبات إعانات البطالة لأربعة أسابيع، والذي يخفف بعض التقلبات من أسبوع لآخر، إلى 227000 طلب بزيادة قدرها 4750 طلبا على الأسبوع السابق.

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وفي المجمل، حصل 1.82 مليون شخص في الولايات المتحدة على إعانات البطالة خلال الأسبوع المنتهي في الأول من يونيو 2024، بزيادة قدرها 30000 طلب وهو العدد الأكبر منذ مطلع هذا العام.

وينظر إلى عدد طلبات إعانة البطالة الأسبوعي على أنه بديل لعدد حالات تسريح العمال في الولايات المتحدة خلال أسبوع معين وإشارة إلى الاتجاه الذي تسلكه سوق العمل. وظل العدد عند مستويات منخفضة تاريخيا منذ اختفاء ملايين الوظائف عندما ضربت جائحة كوفيد-19 الولايات المتحدة ربيع عام 2020.

المصدر: أ ب