الاحتياطي الفيدرالي يثبت سعر الفائدة ومعدل التضخم يتراجع

أعلن البنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي مساء اليوم الأربعاء تثبيت سعر الفائدة كما كان متوقعا على نطاق واسع عند 5.50%، كما تراجع معدل التضخم الأمريكي وفقا للبيانات الصادرة.

وصدرت اليوم بيانات عن التضخم مخالفة للتوقعات وموضحة تراجعا في معدل التضخم الأمريكي، مما يحفز الفيدرالي على التخفيض المبكر للفائدة.

وسجل مؤشر أسعار المستهلكين الرئيسي على أساس سنوي عن شهر مايو زيادة بنحو 3.3%، أقل من التوقعات البالغة 3.4%، وكانت القراءة السابقة قد سجلت 3.4%، أما على الأساس الشهري فلم يسجل مقياس التضخم الرئيسي أي زيادة في مايو، وكان الخبراء قد توقعوا زيادة بنسبة 0.1%، بينما كانت القراءة المسجلة في شهر أبريل عند 0.3%.

فيما سجل مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي (باستثناء الغذاء والطاقة) على أساس سنوي 3.4% في مايو، أقل من التوقعات البالغة 3.5%، وسجلت قراءة أبريل زيادة بنسبة 3.6%.

وعلى الأساس الشهري سجل مؤشر التضخم الأساسي تباطؤاً ليرتفع بنسبة 0.2% فقط في مايو، أي أقل من التوقعات البالغة 0.3%، وكانت قراءة أبريل قد سجلت زيادة بنحو 0.3%.

وصعد متوسط توقعات مسؤولي الفيدرالي لمعدل الفائدة من 4.6% لـ 5.1%. ليشير متوسط التوقعات إلى خفض 25 نقطة فقط عوضا عن 75 نقطة في التوقعات السابقة.

وتشير التوقعات إلى خفض 100 نقطة بعام 2025 بدلا من 75 نقطة كما كان التوقع في السابق. ورفعت لجنة السوق المفتوح للاحتياطي الفيدرالي توقعاتها للتضخم بنهاية العام لـ 2.8% من 2.5%.

وقال الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي إن ازدياد تراجع التضخم يظل معتدلا للشهور الماضية.

وعلى النقيض من توقعات الولايات المتحدة، بدأ العديد من البنوك المركزية الرئيسية على مستوى العالم بالفعل في خفض أسعار الفائدة القياسية، حيث قام البنك المركزي الأوروبي وبنك كندا بتخفيض أسعار الفائدة الأسبوع الماضي، مما ساعد على دفع مؤشر الدولار الأمريكي إلى أعلى مستوى له خلال شهر واحد.

المصدر: RT + وكالات