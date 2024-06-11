عبر منصة بحرية.. السنغال تبدأ إنتاج النفط

بدأ إنتاج النفط في أول منصة بحرية في السنغال، حسبما أعلنت شركة "وودسايد إنرجي" الأسترالية المشغلة، لينضم هذا البلد إلى نادي الدول المنتجة للنفط الخام.

وقال الرئيس التنفيذي للشركة ميغ أونيل "هذا يوم تاريخي للسنغال ولوودسايد"، معتبرا استخراج النفط من حقل سانغومار "محطة مهمة".

وتقع المنصة العائمة على بعد نحو 100 كيلومتر قبالة الشاطئ وتبلغ طاقتها التخزينية 1,3 مليون برميل، وفق "وودسايد".

ويهدف المشروع إلى إنتاج 100 ألف برميل من النفط يوميا، ويحتوي الحقل أيضا على غاز طبيعي.

وتبلغ حصة "وودسايد" في مشروع المياه العميقة 82%، فيما تمتلك شركة "بيتروسن" السنغالية النسبة المتبقية.

ولدى السنغال أيضا مشروع للغاز الطبيعي المسال على حدودها مع موريتانيا، قد يبدأ الإنتاج في الربع الثالث من العام. وتسهم شركة الطاقة البريطانية "بريتيش بتروليوم" في المشروع.

وفيما من غير المتوقع أن يكون إنتاج السنغال من الوقود الأحفوري كبيرا على غرار كبار المنتجين مثل نيجيريا، يؤمل أن يحقق قطاع النفط والغاز إيرادات بمليارات الدولارات ويسهم في تسريع تحوّل اقتصاد هذا البلد.

المصدر: "أ ف ب"