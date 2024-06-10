"غرف دبي" تكشف عن قيمة التجارة غير النفطية مع المغرب

بلغت قيمة تجارة دبي غير النفطية مع المغرب خلال العام الماضي 3.2 مليار درهم، فيما بلغ عدد الشركات المغربية النشطة المسجلة في عضوية غرفة تجارة دبي 850 شركة.

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وقال مدير عام غرف دبي، محمد علي راشد لوتاه، أمس الأحد: "اختتمنا بنجاح منتدى الأعمال بين الإمارات والمغرب، الذي نُظم بالتعاون مع غرفة التجارة والصناعة والخدمات في الدار البيضاء، الاتحاد العام لمقاولات المغرب، وغرفة التجارة والصناعة والخدمات في الرباط".

وأضاف: "أتاح المنتدى للشركات الإماراتية الفرصة للتعرف على الفرص الاستثمارية الواعدة في المغرب. كما أسهم في تقريب وجهات النظر بين رواد الأعمال من البلدين، وتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية الثنائية".

وأشار مدير عام غرف دبي إلى أن الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري شهدت انضمام 99 شركة مغربية جديدة إلى عضوية الغرفة، كما تأتي الشركات المغربية في المرتبة الرابعة ضمن قائمة الشركات الإفريقية النشطة في عضوية الغرفة، من حيث العدد بنهاية الربع الأول من العام الجاري.

وأوضح أنه تم خلال المنتدى مناقشة الفرص الاستثمارية في القطاعات الجديدة مثل الطاقة المتجددة والاقتصاد الرقمي، وتم التأكيد على أهمية الشراكات الاستراتيجية مع غرف التجارة لتعزيز هذه الفرص.

المصدر: الخليج