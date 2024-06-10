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روسيا: نتعاون مع كوبا في تدريب كوادر قطاع البناء وهافانا جاهزة لإمدادنا بمواد الإكساء

مال وأعمال

روسيا: نتعاون مع كوبا في تدريب كوادر قطاع البناء وهافانا جاهزة لإمدادنا بمواد الإكساء
Globallookpress
مقلع حجر الغرانيت الهام في قطاع البناء والإكساء
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كشف نائب وزير البناء والإسكان الروسي، نيكيتا ستاسيشين، عن تقديم كوبا مقترحات إلى الجانب الروسي حول جاهزيتها لتوريد حجر الغرانيت ورخام المرمر ومواد الإكساء إلى روسيا.

وقال ستاسيشين لوكالة "تاس" على هامش "منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2024" إن مقترحات من الجانب الكوبي بهذا الصدد وصلت إلينا خلال مؤتمر متخصص بشؤون الإعمار والبناء انعقد مؤخرا في كوبا.

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وأضاف: "عقد المؤتمر نهاية أبريل الماضي بمشاركة ممثلين عن روسيا وناقشوا فيه صناعة مواد البناء. وهم لديهم مقترحات مثيرة للاهتمام فيما يتعلق بالغرانيت والرخام ومواد الإكساء، وهم على استعداد لتأمين إمداد روسيا بها".

وأضاف ستاسيشين: "تقوم المؤسسات التابعة لوزارة البناء الروسية التي تدرب المتخصصين في مجال صناعة البناء الروسية وتحسين مهاراتهم، بتدريب الزملاء من كوبا حاليا".

وكشف عن عقد الندوات التدريبية الأولى منها هناك خلال شهر أبريل.

وانعقد "منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2024" في الفترة من 5 إلى 8 يونيو الجاري.

المصدر: تاس

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