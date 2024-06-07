رئيسة البنك المركزي الروسي لا تستبعد حدوث زيادة كبيرة في سعر الفائدة الرئيسية في يوليو

صرحت رئيسة البنك المركزي الروسي، إلفيرا نابيولينا، أن من غير المستبعد حدوث زيادة كبيرة في سعر الفائدة الرئيسي في يوليو إذا لم يبدأ ضغط التضخم بالتراجع.

قالت نابيولينا خلال مؤتمر صحفي عقد في ختام اجتماع مجلس إدارة الهيئة التنظيمية: "إذا لم تبدأ الضغوط التضخمية المستمرة بالانخفاض، وإذا تحققت المخاطر المصاحبة للتضخم، فسوف نستسلم لحدوث زيادة كبيرة في سعر الفائدة في يوليو".

وشددت نابيولينا على أن الظروف النقدية ستظل مشددة طالما لزم الأمر لخفض التضخم حتى الهدف.

وكان البنك المركزي الروسي قد رفع أسعار الفائدة الرئيسية 200 نقطة أساس إلى 15% من مستوى 13%، بسبب استمرار المخاوف من ارتفاع التضخم، ولكبح تراجع قيمة الروبل في أسواق العملات.

المصدر: تاس