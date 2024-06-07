في منتدى بطرسبورغ.. السودان يبرم اتفاقا مع شركة روسية لاستكشاف الذهب

كشف وزير المعادن السوداني محمد بشير عبدالله أبو نمو عن اتفاقية وقعت خلال فعاليات منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي مع شركة روسية لاستكشاف الذهب.

وثمن الوزير السوداني العلاقات والتعاون بين روسيا والسودان، وأشار إلى أن السودان خلال فعاليات المنتدى أبرم اتفاقية مع شركة حكومية روسية لاستكشاف الذهب في أراضيها.

وقال الوزير، في حديث لـRT على هامش مشاركته في منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي، إنه أجرى محادثات مطولة وبناءة مع المسؤولين الروس في المنتدى حول تعزيز التعاون وتنفيذ البروتوكولات الموقعة بين البلدين في إطار اللجنة الحكومية المشتركة.

وأضاف أنه تم تقديم مقترح لتنظيم اجتماعات في السودان بالمستقبل القريب لبحث سير الاتفاقات (البروتوكولات) الموقعة، وتوقيع اتفاقات جديدة.

وتستضيف مدينة بطرسبورغ الروسية في الفترة من 5 - 8 يونيو الجاري فعاليات منتدى منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي، الذي يعد منصة فعالة لتبادل الآراء والخبرات بين صناع السياسة والمسؤولين وممثلي قطاع الأعمال من مختلف دول العالم.

وتشارك 9 دول عربية في الحدث الاقتصادي المهم، فيما تشارك سلطنة عمان بصفة ضيف شرف وذلك للمرة الأولى في تاريخ المنتدى.

المصدر: RT